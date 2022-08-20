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Tokat'ta yamaç paraşütü pilotu düştü

Tokat’ın Erbaa ilçesinde kalkış yaptıktan bir süre sonra düşen yamaç paraşütü pilotu kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kalkış yaptıktan bir süre sonra düşen yamaç paraşütü pilotu kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.


Edinilen bilgiye göre, Erbaa ilçesinde düzenlenen yamaç paraşütü yarışları Kaleköyü Seyir Tepede başladı. Yamaç paraşütü ile atlayış yapan Mete Ç. (30) kalkış yerinin 1 kilometre güneyinde araziye düştü. Şahısla sağlanan telsiz irtibatında sağlık durumunun iyi olduğunu ifade öğrenildi. Yapılan çalışmalarda şahıs bulunduğu yerden kurtarıldı. Sporcunun ağaç dallarına çarpması sonucu kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.

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