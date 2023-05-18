İhlas Haber Ajansı

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Tokat'ta yaralı bulunan kartal tedavi altına alındı

Tokat’ta vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan Kartal jandarma ekipleri tarafından korumaya alındı.

Tokat'ta vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan Kartal jandarma ekipleri tarafından korumaya alındı.


Edinilen bilgiye göre Tokat'ın Zile İlçesinde vatandaşlar yaralı kartal buldu. İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi devreye girdi. Jandarma ekipleri kanadından yaralı olan kartalı tedavi ettirmek üzere bulunduğu yerden alarak, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğüne teslim etti.

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