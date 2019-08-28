Tokat'ta yeni açılan yollarda asfalt çalışması

Eyüp Eroğlu, yeni açılan yollarda belediye ekipleri tarafından yapılan asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Yeni Mahallede yol genişletme ve asfaltlama çalışmalarını Başkan Eroğlu, teknik ekibiyle birlikte yerinde inceledi. Bahçelievler ve Altıyüzevler Mahallelerinde devam eden çalışmalarla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Eroğlu, “Bugün belediyemizin yol asfalt çalışmalarının tamamını yerinde inceledik. İlk olarak Şehirlerarası Otobüs Terminali arkasındaki Yeni Mahalledeyiz. Burada yeni açtığımız caddemiz hem terminal arkasından Behzat Bulvarına, hem de hastane arkasına açılan ana arter bir yol oldu. Ekiplerimiz asfaltlama işine başladılar. Önümüzdeki birkaç güne asfaltını da tamamlayıp halkımızın hizmetine sunmuş olacağız. Ayrıca Bahçelievler Mahallesi Ağbayır Mezarlık yolunda parke çalışmalarımız süratli bir şekilde devam ediyor. Altyapsını, kavşaklarını, yol düzenlemelerini tamamlayarak o bölgede yaşayan insanlarımızın o ihtiyaçlarını da gidermiş olacağız” dedi.

Başkan Eroğlu, Altıyüzevler Mahallesi Yenişehir Caddesinden Fidanlık bölgesinde de yeni yol açma çalışmalarını tamamladıklarını ifade ederek, “Zira bu bölgelerde yapılaşmaların artmasıyla birlikte nüfusun çoğaldığı bir bölge. O bölgedeki yolun açılması talebini yerine getirmek için kamulaştırma çalışmalarımızı tamamlayarak, altyapısını yaptık ve yolun asfaltını yaparak halkımızın hizmetine sunacağız” diye konuştu.