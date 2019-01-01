Tokat'ta yeni yılın ilk bebeği doğdu

Tokat'ta yeni yılın ilk bebeği saat 00.01'de Devlet Hastanesinde dünyaya geldi.

Tokat'ın Pazar ilçesinde ikamet eden Tuğrul ile Derya çiftinin ikinci çocukları sezaryenle dünyaya geldi. Doğum sancıları başlayan anne Derya Şahin eşi tarafından özel aracı ile Tokat Devlet Hastanesine getirildi. Anne Şahin, gece saatlerinde doğumhaneye alındı. Ameliyathane önünde heyecanlı anlar yaşayan baba Şahin'e müjdeli haber 00.01'de geldi. İnci bebek 3 kilogram ve 48 cm olarak dünyaya geldi. 2019 yılının ilk bebeğine sahip olan baba Tuğrul Şahin, yaşadığı mutluluğu dile getirerek, “Çok mutluyum böyle özel bir günde doğduğu için.Vatana millete hayırlı bir evlat olsun” dedi.