Tokat'ta yerli ve milli tohum projesine önemli destek

Tokat'ta hazır sebze üretimini yaygınlaştırmak ve özel sektörü bu konuda teşvik etmek maksadıyla Tokat Valiliği İl Özel İdaresi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında kurulan serada 1 milyonun üzerinde fide üretiliyor. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naif Geboloğlu ile Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Doç Dr. Sezer Şahin tarafından serada fide yetiştiriciliğine yönelik ARGE çalışmasının yanı sıra üreticilerin fide talepleri de karşılanıyor. Ziraat Fakültesi öğrencilerinin de uygulamalı olarak eğitim aldığı serada üretici tarafından getirilen yerli domates ve biber (Tokat biberi ve domatesi) tohumları koruma altına alınıyor. Yerli ve milli tohum projesine önemli katlı sağlaması beklenen proje kapsamında yetiştirilen fideler ise vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Piyasaya göre daha ucuz olan fidelerden almak isteyen vatandaşlar sera önünde kurulan stant istediği fideyi seçebiliyor.

Tohumu getir fideyi götür

Ticari olarak düşünmeden serada çalışma yaptıklarına dikkat çeken Geboloğlu, "Bu yıl tohumunu kendisi getirmek şartıyla üreticilerimize 1 milyon fide yetiştirdik. Bunun dışında burada önem verdiğimizi esas çalışmamız yerel genotipler. Yerel domates ve biber genotipleri seramızda hem tohumunu çoğaltıyoruz hemde tohumlardan fide üretip bu fideyi isteyen üreticilere maliyetine satıyoruz. En azından maliyetimizi karşılıyoruz. Şuanda bu serada fide ile ilgili iki tanede doktora tez çalışması yürütüyoruz. Bu çalışmalarımız da hem fide kalitesini daha iyi nasıl artırabiliriz hemde fide yetiştiriciliğinde kullanılan bazı kimyasalların insan ve çevre sağlığına zararı var mı yok mu bunları araştırıyoruz" dedi.

Yerli domates ve biber tohumları çoğaltılıyor

Tokat Valiliği il özel idaresinin desteklediği proje kapsamında yerli domates ve biberlerin tohumlarını topladıklarını ifade eden Geboloğlu, "Bunların içerisinde gerçekten yerel olan genotiplerin tohumlarını çoğalttık. Bu yıl yaklaşık 10 bin domates, 10 bin biber fidesi yaptık. Çok fazla bir talep var. Bu ürettiğimiz fidelerin 10 katını da yapsak yine bunlarda elimizde kalmayacaktı. Kapasitemize göre ancak bu kadarıyla uğraşabiliyoruz ama yerel popilasyonları hem korumak hemde daha çok hobi amaçlı ev bahçelerinde yetiştiricilik yapan Tokatlılara yerel genotipleri tekrar kazandırmak bizim için önemli" diye konuştu.

Sebze üreticilerinden İsmail Kargı ise Tokat'a has hibrit olmayan yerli biber tohumunu vererek fide aldıklarını ifade ederek, "Biz de fide yetiştiriyoruz ama orada virüs kaptığı için daha sağlıklı ortamda yetişmesi için buraya verdik. Dikime hazır olan fideleri aldık bahçemize götürüp toprakla buluşturacağız” ifadelerini kullandı.