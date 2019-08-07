Tokat'ta yetişen tıbbi aromatik bitkilerin haritası çıkartılacak

Tokat'ta yetişen Tıbbı Aromatik Bitkiler ve Endemik Bitkilerin haritasının çıkartılması konusunda Yakın Doğu Üniversitesi ile protokol imzalandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde (KKTC) temaslarda bulunan Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Tokat Kent Konseyi Başkanı Abdullah Gürbüz ve Tokat Ticaret Odası Başkanı Dr. Ali Çelik, Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel'i makamında ziyaret etti. Ziyarette, Tokat ekonomisinin canlandırılması ve Tokat'ta yetişen Tıbbı Aromatik Bitkiler ve Endemik Bitkilerin haritasının çıkartılması konusunda Yakın Doğu Üniversitesi ile protokol imzaladı. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat'ta yetiştirilen Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Endemik Bitkilerin haritasının çıkarılması ve dünya piyasasına Tokat menşei ile sunulması için başlatılan çalışmaların güzel sonuçlar doğuracağını söyledi. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin ise Tokat için önemli olan bu çalışmalara katkı sağlamaktan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, “Bu protokol aynı zamanda her iki Üniversitenin de birbirleri ile daha iyi kaynaşması bakımından şehrimiz ve ülkemiz için önemli bir adım oldu” dedi.

Tokat Kent Konseyi Başkanı Abdullah Gürbüz de Anadolu'nun güzide şehri olan Tokat'ın hak ettiği yere en kısa zamanda geleceğini kaydetti. Tokat Ticaret Odası Başkanı Dr. Ali Çelik ise en kısa zamanda Tokat'ta yetiştirilen Tıbbı Aromatik Bitkiler ve Endemik Bitkilerin haritasının çıkarılması çalışmalarına başlayacaklarını söyledi.

Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel ise açıklamasında “Bizler Anavatan Türkiye'miz için her zaman her şartta göreve hazırız. Tokat ile Üniversitemiz arasındaki bu bilimsel çalışma hem Üniversitemize, hem de Tokat için hayırlı olsun. Bölgenin en büyük ve kapsamlı Herbaryum ve laboratuvar imkanlarını Tokat şehri için açmaktan çok mutluyum. Yapacağımız bu çalışma ile inanıyorum ki Tokat'ımız Türkiye'mizde hak ettiği yere layıkıyla gelecek, Tokat Ekonomisinin canlanmasında da söz sahibi olacaktır. Bu çorbada bizim de tuzumuzun olması bizim için son derece gurur kaynağıdır” ifadelerine yer verdi.