Tokat'ta yoğun kar yağışı ulaşımı aksatıyor

Karayolları ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürürken, ağır tonajlı araçların yola çıkmasına izin verilmiyor.

Tokat'ta gece saatlerinde başlayan yağmur yağışı sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Tokat-Sivas Karayolunda uygulama yapan bölge trafik ekipleri, kar lastiği kontrolü yaparak, araçlarda zincir ve çekme halatı bulundurulması yönünde sürücüleri uyardı. Tokat-Sivas karayolu, Tokat-Niksar karayolu ile Zile-Çekerek karayolunda trafik ekipleri ağır tonajlı araçların yola çıkmasına izin vermedi. Tokat şehir çıkışında ağır tonajlı araçlar bir benzin istasyonu parkında bekletiliyor. Karayolları ekipleri aralıksız çalışmalarını sürdürürken, tipi ve sürgün nedeniyle Yatmış bölgesinde ekiplerin çalışmaları yetersiz kalıyor. Tokat-Niksar Karayolu ile Çamlıbel bölgesinde kalan araçlara ise ekipler müdahale etti.