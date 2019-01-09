Tokat'ta yolda kalan araçlar kurtarıldı

Tokat'ta yoğun kar yağışı sonucu yoldan çıkarak kara saplanan araçlar kurtarıldı.

Tokat'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 469 köy yolu ulaşıma kapanırken, İl Özel İdaresi ekipleri kapanan yolları açmak için gece gündüz mesai yaptı. İl Özel idaresi ekipleri merkeze bağlı Aluç köyünde yolda kalan minibüsü kepçeye bağlanan halat yardımı ile kurtardı. Turhal ilçesine bağlı Kat Köyünde ise kayarak yoldan çıkan minibüs kepçe yardımıyla kurtarıldı. Muhtarlığa ait kepçe ile minibüs halatla çekilerek yola çıkartıldı.