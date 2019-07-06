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Tokat'ta yön levhaları hedef tahtası oldu

Tokat’ta yön işaretlerinin bulunduğu levhalar, magandaların hedef tahtası oldu.

Tokat'ta yön işaretlerinin bulunduğu levhalar, magandaların hedef tahtası oldu.


Tokat merkeze bağlı Aluç köyünün levhası tabanca ve av tüfeğiyle delik deşik edilmesi yöre halkının tepkisini çekti. Sosyal medyada yaşanan olaya tepki gösterenlerden Salih İslamoğlu, “Nerede hata yapıyoruz. Bu kamu hakkı devletimiz ne zorluklarla bu işleri yapıyor. Lütfen yapmayı. Ancak tabelanın yanına varınca okuyabildim” dedi.


Öte yandan trafik işaretlerine zarar verenlere tespit edilmesi halinde 604 TL para cezası uygulandığı kaydedildi.

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