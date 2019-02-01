Tokat'ta yöresel sanatların envanteri çıkarılacak

Tokat'ta geleneksel el sanatları ile uğraşan ustalar ile icra ettikleri sanatların envanteri, Tokat'ta turizmin gelişmesine yönelik yapılacak çalıştay öncesinde ortaya çıkarılacak.

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası ile Tokat Geleneksel El Sanatları Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği ilk toplantı TSO Meclis Toplantı Salonunda düzenlendi. Unutulmaya yüz tutmuş sanatları icra eden 36 zanaatkar üyeye sahip Tokat Geleneksel El Sanatları Derneği Başkanı Ayşe Darende ve Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ali Çelik'in katılımları ile düzenlenen toplantıda, sanatçıların sorunları ve turizme sunacakları katkılar tartışıldı. Dernek üyesi ustaların şehir ve şehrin turizmi için çok önemli olduğuna vurgu yapan Tokat TSO Başkanı Dr Ali Çelik, konuyla ilgili yapılan çalışmayı Tokat Valiliği, Tokat Belediyesi ve ilçe belediyeleri ile Tokat İl Özel İdaresi ile de paylaşacaklarını dile getirerek, ustalar tarafından büyük emekler ile üretilen ürünlerin tanıtımı için topyekun bir çalışma yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Başkan Çelik, "Turizmi konuşacaksak, turizmde bir yere geleceksek önce bir defa yöresel el sanatlarımızla alakalı neyimiz var neyimiz yok bunları konuşmamız lazım. Bunu geliştirmemiz lazım. Gelen turistlere sunmamız lazım. Yani siz sadece kuru kuruya binaları insanlara gezdirerek göstererek turizmde yol alacağını düşünürseniz her zaman yanılırsınız. Biz Tokat'ta yöresel olarak neler yapıyoruz, nelerimiz var bunlarla alakalı bir çalışma yapma ihtiyacı duyduk. Derneğimizle oturduk konuştuk. Bir liste geldi bize 36 kişilik bir liste. Sadece derneğe üye olanların listesi tabi bu sayının çok daha fazla olduğunu söylediler. Şaşırdık. Yani bu kadar çok yöresel el sanatıyla ilgili üretim yapan zanaatkar dediğimiz insanların Tokat'ta varlığı ve çok çeşitli mesleklerin olması bizi gerçekten hem heyecanlandırdı, hem de şaşırttı. Bununla ilgili bir çalışma yapmamız lazım. Tabi ileride turizmle ilgili yapacağımız hamlenin, çalıştayın altyapısı olarak böyle bir organizasyon yapma ihtiyacı hissettik" şeklinde konuştu.

Tokat'ta geniş çaplı olarak ilerleyen süreçte yapılması planlanan turizm çalıştayında, geleneksel el sanatı ile uğraşan zanaatkarlar adına da temsilcilerin bulunacağı, bu sorunlarının çözümü için de kamu ve belediyelerin de katılımını sağlamaya yönelik çalışmalar yapılacağı bildirildi.