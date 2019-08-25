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Tokat'ta yorgun mermi şoku

Tokat’ta magandalar tarafından ateşlendiği tahmin edilen mermi, park halindeki arabanın camına isabet etti.

Tokat'ta magandalar tarafından ateşlendiği tahmin edilen mermi, park halindeki arabanın camına isabet etti.


Edinilen bilgiye göre; Tokat'ta Mahmutpaşa Mahallesi'nde N.G. isimli vatandaş, sahibi olduğu 55 JD 350 plakalı otomobilinin yanına geldiğinde ön camındaki kırığı fark etti. Önce kırığın hırsızlık teşebbüsünden kaynaklandığını düşünen N.G. hasarı incelediğinde bunun bir kurşun deliği olduğunu anladı. Durumun polise bildirilmesiyle olay yerinde inceleme başlatıldı. İlk belirlemelere göre camdaki deliğin yorgun mermi olarak bilinen, silahın ateşlenmesi sonrasında belli bir mesafeye ulaşıp hızını kaybederek düşmesi sonucu meydana geldiği belirlendi.

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