Tokat'ta yüksek kesimler beyaz örtü ile kaplandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yüksek kesimler kar yağışıyla beyaza büründü.

Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü Tokat'ta yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Karla birlikte yaylalar beyaza büründü. Erbaa ile Niksar ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Gökal beldesi, Alan köyü, Ortaköy ile Niksar Çamiçi yaylası karla kaplandı. Tokat-Sivas karayolu üzerinde bulunan bin 650 rakımlı Çamlıbel geçidi de kar yağışından nasibini aldı. Kar yağışı yolda etkili olmazken dağlık alan beyaza büründü.