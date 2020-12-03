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Tokat'ta yürekleri ısıtan görüntüler

Tokat’ın Başçiftlik ilçesinde bir kamyon sürücüsü ile yanındaki kişinin bayrak hassasiyetleri yürekleri ısıttı.

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde bir kamyon sürücüsü ile yanındaki kişinin bayrak hassasiyetleri yürekleri ısıttı.


Tokat Başçiftlik ilçesi İhsan Şen Bulvarı üzerindeki kara yolunda Azerbaycan'a destek amacıyla Türk ve Azerbaycan bayrakları gerildi. Bir süre sonra rüzgarın etkisiyle ipe dolanan bayrakları yoldan geçen kamyon sürücüsü fark etti. Sürücü kamyonu durdururken, yanındaki kişi kamyonun kupasının üzerine çıkarak ipe dolanan bayrakları düzeltti. Yürekleri ısıtan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Kamyon sürücüsü ve yanındaki kişi bayrakları düzlettikten sonra araca binerek yoluna devam etti.


Videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Mutlu Aymak, yaşadığı sevinci dile getirerek, “İşte devlete, millete, bayrağa hizmet etmek öyle zannedildiği kadar zor değil, bu kadar kolay. Allah razı olsun. Bir millet, iki devlet! Yaşasın Azerbaycan, Yaşasın Türkiye!” diye konuştu.

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