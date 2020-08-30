Tokat'ta Zafer Bayramı kutlandı

Tokat'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Cumhuriyet Meydanı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'nci yıl dönümü dolayısı ile Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Tokat Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Tokat Belediyesine ait çelenklerin anıta konulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Törende daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Sosyal mesafe kuralına göre yapılan çelenk sunma törenine Tokat Valisi Ozan Balcı, Garnizon ve 48. Piyade Eğitim Alay Komutanı Piyade Albay Ayhan Ocak, Tokat Belediye Başkan Vekili Havva Sabuncuoğlu, milletvekilleri, bazı protokol üyeleri ile gaziler katıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenin ardından Garnizon Şehitliği'ndeki programa geçildi. Şehit kabirlerini ziyaret eden protokol üyeleri dua etti.