Tokat'ta “zurna” cinayeti

Tokat'ın Niksar ilçesinde 'zurna' meselesi yüzünden çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı.

Edinilen bilgiye göre, Niksar'ın Çay köyünde meydana gelen olayda, tek başına yaşayan Rıza Saban'ın (80) evinde hareketsiz bir şekilde yattığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri inceleme yaptı. Yaşlı adamın kafasına kesici alet ile vurulmak suretiyle öldürüldüğü tespit edildi. Olayın faili olduğu belirlenen T.K. (40) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli T.K. ifadesinde, borcuna karşılık zurnasına yaşlı adamın el koyduğunu ve zurnasını almak için eve gittiğinde aralarında çıkan tartışma sonucu öldürdüğünü ileri sürdü.

7 çocuk babası Saban'ın Tokat'taki otopsi işlemlerinin ardından defnedileceği öğrenildi.

T.K.'nin ise jandarmadaki sorgu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi beleniyor.