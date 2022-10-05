Tokat'ta “zurna” cinayetinin zanlısı soruları cevapsız bıraktı

Tokat'ta 'zurna' cinayetinin zanlısı, basın mensuplarının sorularını cevapsız bıraktı.

Niksar'ın Çay köyünde meydana gelen olayda, tek başına yaşayan Rıza Saban (80) evinde ölü olarak bulundu. Yaşlı adamın, kafasına balta ile vurulmak suretiyle öldürüldüğü tespit edildi. Niksar İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri tarafından yapılan detaylı araştırma sonucu olayın faili olduğu belirlenen T.K. (40), gözaltına alındı. Şüpheli T.K. ifadesinde, borcuna karşılık zurnasına yaşlı adamın el koyduğunu ve zurnasını almak için eve gittiğinde aralarında çıkan tartışma sonucu öldürdüğünü ileri sürdü.

Basın mensuplarının sorularını cevapsız bıraktı

Cinayet zanlısı, işlemlerin ardından Niksar Adliyesine sevk edildi. Şahıs, basın mensuplarının "Cinayeti neden işlediniz" şeklindeki sorularını cevapsız bıraktı. 7 çocuk babası Saban'ın cansız bedeni ise otopsi işlemleri için Tokat Devlet Hastanesi morguna konuldu. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Öldürülen yaşlı adamla cinayet zanlısı aynı karede

Öte yandan, öldürülen yaşlı adamın davul, cinayet zanlısının ise zurna çaldığı görüntüler sosyal medyada yer aldı.