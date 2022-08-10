İhlas Haber Ajansı

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Tokat'taki orman yangınında 5 dönümlük alan zarar gördü

Tokat’ın Niksar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 5 dönümlük alan zarar gördü.

Tokat'ın Niksar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 5 dönümlük alan zarar gördü.


Ustahasan köyü mevkiindeki kızılçam ormanında çıkan yangın kuruyan otların tutuşması sonucu kısa sürede büyüdü. Yangına Tokat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri 2 arazözle müdahale etti. Ayıca bölgeye sevk edilen Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra polis, jandarma ekipleri ile vatandaşlar da yangının büyümemesi için yoğun çaba harcadı. Yaklaşık bir saatte kontrol altına alınan yangın, soğutma işlemlerinin ardından tamamen söndürüldü. 5 dönümlük kızılçam ormanının zarar gördüğü yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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