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Tokat'taki trafik kazasında ölü sayısı 7'ye yükseldi

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde taziyeden dönenleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 7’ye yükseldi.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde taziyeden dönenleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 7'ye yükseldi. Yaralı sayısı da 29 olarak açıklandı.



Edinilen bilgiye göre, Tokat'ın Reşadiye ilçesi Güvenlik köyünde taziyeden dönenleri taşıyan Küçükçekmece Belediyesine ait otobüs Delice mevkisinde yoldan çıkarak şarampole devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kaza ile ilgili Tokat Valiliğinden yapılan açıklamada 7 kişinin öldüğü 29 kişinin yaralandığı açıklandı.

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