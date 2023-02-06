Tokat'tan deprem bölgesine 15 kişilik arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilde olduğu gibi Tokat'ta da hissedildi. Depremde Tokat'ta yıkım veya göçük yaşanmadı. Tokat'tan deprem bölgesine AFAD ekibinden 3 araç, 15 kişiden oluşan arama ve kurtarma ekibi Kahramanmaraş'a yönlendirildi. 2 UMKE aracı 10 personel Adıyaman'a, 27 Kızılay gönüllüsü Malatya'ya gönderildi. Ayrıca 2 tır, 2 otobüs, 2 ekskavatör deprem bölgesine hareket ettiği bildirildi.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu başkanlığında AFAD kriz merkezinde değerlendirme yapıldı. Yapılan açıklamada Tokat'ta şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum tespit edilmediği, ekiplerin sahada tarama faaliyetlerini sürdürmekte olduğu bildirildi. Vali Hatipoğlu, AFAD Kriz Merkezinde ilgili kurum müdürleri ile birlikte koordinasyon ve teyakkuz halinde olduklarını kaydetti.