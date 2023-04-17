Tokat'tın merkezine yakışacak projede çalışmalar devam ediyor

Tokat'ta 1986-87 yıllarından itibaren faaliyete geçen ve dönemin belediye başkanından ismini alan Hüdayi Sayıbaş Yer Altı Çarşısında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Yıl sonuna kadar çarşıyı hizmete açmak istediklerini belirten Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, “Tokat'ımızın ticari anlamda can damarlarından biri olan yer altı çarşısı, bir ticari merkez burası. 1986 yılından sonra bu yer altı çarşımız ile ilgili herhangi bir çalışma yapılmamış, günümüze kadar da çarşı ayakta kalmıştı. Bugüne baktığımızda fiziki şartları ve fonksiyonelliği itibariyle bir takım yenilenmeler yapılmasına ihtiyaç olan bir alan haline gelmişti” ifadelerini kullandı.

"Tokat'ın ticari anlamda can damarlarından"

Bir projelerini daha hayata geçirmekten mutlu olduklarını belirten Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, “Söz verdik, yapıyoruz. Vermiş olduğumuz sözleri bir bir tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yer altı çarşımızın çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. Tam ismiyle Hüdayi Sayıbaş Yer Altı Çarşımız, dönemin belediye başkanı Hüdayi Sayıbaş tarafından yapılan, 1986-87 yıllarından itibaren faaliyete geçen, Tokat'ımızın ticari anlamda can damarlarından biri olan yer altı çarşısı, bir ticari merkez burası. 1986 yılından sonra bu yer altı çarşımız ile ilgili herhangi bir çalışma yapılmamış, günümüze kadar da çarşı ayakta kalmıştı. Bugüne baktığımızda fiziki şartları ve fonksiyonelliği itibariyle bir takım yenilenmeler yapılmasına ihtiyaç olan bir alan haline gelmişti” dedi.

"Esnaflarımızdan gelen talepler neticesinde bir proje çalışması başlatmıştık"

Vatandaşlardan gelen talepleri dinleyerek proje çalışmasına başladıklarını belirten Başkan Eroğlu “Değerli hemşerilerim tarafından gelen taleplerle, kendi gözlemlerimiz ve burada bulunan esnaflarımızdan gelen talepler neticesinde bir proje çalışması başlatmıştık. Geçtiğimiz yılın sonunda proje çalışmamızı bitirerek yapım ihalesine çıktık. Birkaç hafta önce yapılan ihalede, ihaleyi alan firma çalışmalarını yapmaya başladı. Yer altı çarşının hem yer üstü bölgesinde meydan diye tabir ettiğimiz alanda bir çalışma yapıyoruz, hem de yer altında çarşımızın içerisinde de çalışmalar yapıyoruz” dedi.

"Cazibe alanı olarak hizmete sunacağız"

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, yapılan çalışma ile yer altı çarşısı ve üst bölümde yenilemeler yapılarak Tokat'ın merkezine yakışacak bir çalışmayı yıl sonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini belirterek, “Çarşımız 57 dükkandan müteşekkil bir yapı. Biz yapacağımız çalışma ile buradaki dükkan sayısını 36 rakamına düşüreceğiz. Küçük dükkanları büyütüyoruz, orta büyüklükte dükkanlar yapıyoruz. Mevcut haliyle bazı dükkanları da muhafaza ediyoruz. Caddeye yakın noktasından yer altı çarşına girişler için yürüyen merdivenler projede yer alıyor. Yani vatandaşlarımız kaldırımda yürürken ayrıca bir mesafe olmadan kaldırımın hemen yanındaki yürüyen merdivenlerle yer altı çarşısına giriş yapabilecekler. Burada çarşıyı caddeye de entegre ederek bu şekilde hareketliliği artıracağız. Yer altı çarşısının ortasındaki boş alanda güzel bir peyzaj çalışması ile oturma alanları oluşturarak hemşerilerimiz için yeni bir cazibe alanı olarak hizmete sunacağız. Üst bölümde, meydan bölümünde yapacağımız peyzaj çalışmaları ile yine buraya yakışacak bir alan oluşturmuş olacağız. Projemiz 400 günlük süreye bağlı olan bir proje. Bizim hedefimiz en geç yıl sonu itibariyle çarşımızı hizmete açmak. Bu rehabilitasyon çalışmalarımızın, Tokat'ımızın ticareti, bilhassa burada esnaflık yapan kardeşlerimiz ve bütün hemşerilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.