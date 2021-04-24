Topçam Yaylası güzelliği ile mest ediyor

Tokat il merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Topçam Yaylası ilkbaharla birlikte yeşile büründü. 1600 metre yükseklikte çam kokan havası ve yeşil görüntüsüyle oldukça etkileyici olan yayla kentin bilinen ve en çok ziyaretçi alan doğal mekanları arasında yer alıyor. İl merkezine yakın mesafede doğa ile iç içe olmak isteyenleri bekleyen yayla pandemi dolayısı ile en sessiz günlerini yaşıyor. Yaylada doğal yaşamın bozulmaması adına betonlaşmaya izin verilmiyor. Mera kanunları kapsamında yaylacılar taşlarla örülü yaklaşık 150 yıllık binalarda kalıyor.

Günevi Köyü Muhtarı Önder Konuk, yaylaya göçün Mayıs ayında başlayacağını belirterek, “Yaylaya göç için otların biraz daha yeşermesini bekliyoruz. Mayıs ayında yaklaşık 20 hane yaylamıza göçecekler. Burada koyunlarını, keçilerini, ineklerini, hayvanlarını otlatacaklar. Kuruyan ağaçların diplerine fidan diktik. Köyün gençleri, ihtiyarları imece usulü 5-6 bin ağaç diktik. Ama bunun 2 binini tutturabildik. Ağaçlarımız zaten 300-400 yıllık olduğundan dolayı kar çok yağdığı zaman ağaçların dalları kırılıyor, yıldırım çarpıyor. Bazen yaşı olmuş oluyor kuruyor. Biz de yerine tekrardan çocuklarımız geldiği zaman burada dibinde oturabileceği, gölgelenebileceği bir yer olması adına geleceğe bir miras bırakıyoruz”” dedi.

150 yıllık binalarda yaşıyorlar

Mera kanunları kapsamında yaylada betonlaşmaya izin vermediklerini belirten Konuk, “Bizim burada köyümüze ait 520 dönüm bir meramız var. Meraya kanunen bina yapmanın yasak olduğundan dolayı biz de yaylamıza sahip çıkmak adına 150 yıl önce yapılan binaları her sene tamir edip doğal evlerde kalmayı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Kros, off-road yapanları uyardı

Yaylaya gezmeye gelenleri doğal yaşamın bozulmaması adına daha dikkatli olmaya davet eden Konuk, "Bizim insanlardan tek istediğimiz şey özellikle motosikletle gelen krosçular, off-road yapanlar buradaki yolu bırakıp çimenlerin üzerinden gidiyor. Onlardan ricamız yoldan geçsinler mümkünse veya hiç gelmesinler. Ana yolda off road yapsınlar. Çünkü insanlar geçimlerini geleceklerini buradan kazanıyorlar. Yani sonuçta 15 ineği, 100 koyunu keçisi olan var. Onlar için bura olmazsa olmaz. Ama diğer arkadaşlar başka yerlerde pikniklerini de yapabilirler. Başka yerlerde eğlenebilirler. Onlara da hak veriyoruz ama çevreyi biraz daha temiz tutarlarsa, çamların dibine ateş yakmazlarsa iyi olur. Çünkü çamlarını dibine ateş yaktıktan bir sene sonra çam, kurumaya yüz tutuyor. Ayrıca yaylamızda su sorunumuz var. Yaz geldiği zaman insanlarımız aşağıdan traktörlerle su getirmek zorunda kalıyorlar. Burada da bir çeşmemiz var. Yetkililerden bu çeşmeye en yakın zamanda su bağlanmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı