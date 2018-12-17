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Toplanmayan yapraklar sergiye dönüştü

Turhal’da fotoğraf sanatçılarının görüntülerini kartpostallık kareler, Turhal Belediyesinin düzenlediği sonbahara veda kışa merhaba fotoğraf sergisinde sergilendi.

Turhal'da fotoğraf sanatçılarının görüntülerini kartpostallık kareler, Turhal Belediyesinin düzenlediği sonbahara veda kışa merhaba fotoğraf sergisinde sergilendi.


Yurdun birçok illinde kar yağışı etkisini gösterirken Tokat'ta kış mevsimi il ve ilçe merkezlerinde yağışsız geçiyor. Turhal ilçesinde vatandaşlar uzayan sonbaharın tadını doyasıya çıkarıyor.


Türkiye'nin kışa teslim olduğunu belirten Başkan Yılmaz Bekler; “Ülkemizin dört bir yanı kışa teslim olmuşken biz bu gün burada sonbahara veda Kışa Merhaba fotoğraf sergisini düzenliyoruz. Biz Turhal Belediyesi olarak Sonbahar mevsiminde yaprakları 3 gün süpürmüyoruz, vatandaşlarımızın Sonbaharı doyasıya yaşamalarını istiyoruz. Hal böyle olunca fotoğraf tutkunları ilçemize akın etti. Biz, fotoğraf sanatçıları derneğimiz ile bir fotoğraf sergisi düzenlemeyi uygun bulduk. ”diye konuştu.



Sonbaharın olmazsa olmazı yapraklar



Fotoğraf Sanatçıların çektiği fotoğrafları vatandaşlar ile buluşturmayı hedeflediklerini ifade eden Başkan Bekler ; “ Ülkemizin dört bir yanından gelen fotoğraf sanatçılarının çektiği Sonbahar fotoğraflarını "Sonbahar'a Veda Kış'a Merhaba” fotoğraf sergisinde belediye meydanına sonbahar yapraklarını sererek sergide vatandaşlarımızın hem sonbaharı doyasıya yaşamalarını hemde Turhal'ın sonbahar manzaralarını izleyerek mevsime veda etmelerini sağlamış olduk. Bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

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