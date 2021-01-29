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Toprak kaymasına karşı önlem

Erbaa Belediyesi toprak kayması yaşanan sokakta çalışma başlattı.


Erbaa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Mevlana Mahallesi Gamze Sokak'ta istinat duvarı yapımı için çalışmalara devam ediyor. Toprak kaymalarını engellemek için başlatılan çalışmaların ilk aşaması tamamlandı. Ekipler ikinci aşamasının kısa sürede tamamlanması için çalışma yürütüyor. Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, devam eden çalışmalarla ilgili bilgi vererek, “Gamze Sokak'ta konumu itibariyle toprak kayması sorunu olan bir alandı. Buradaki problemi çözmek için ekiplerimiz çalışma başlattı. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz istinat duvarının ilk aşamasını tamamlayarak ikinci aşamaya geçti. Kısa sürede istinat duvarını tamamlayacağız” diye konuştu.

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