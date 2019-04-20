Trabzon İşitme Engelli Takımı'nın galibiyet sevinci

Türkiye Sağırlar Futbol Süper Ligi'ne yükselme maçında iki maçından galip ayrılan Trabzon İşitme Engelliler takımı oyuncuları büyük sevinç yaşadı.

Türkiye Sağırlar Futbol Süper Ligi'ne yükselme maçları Eskişehir, Kocaeli, Aydın, Tokat, Adana ve Elazığ olmak üzere 6 grupta 4'erli olmak üzere 24 takımın katılımı ile devam ediyor. Tokat'ta sentetik sahada yapılan müsabakaların ikinci gününde Sivas İşitme Engeliler takımı ile Trabzon İşitme Engeliler takımı karşılaştı. Karşılaşmadan galip ayrılan Trabzon ekibi soyunma odasın büyük sevinç yaşadı. Birbirlerine sarılarak çığlık atarak sevinç gösterilerinde bulunan futbolcular Teknik Direktörü Adnan Adunur'u havaya atarak günün kutlamasını yaptı.

Trabzon İşitme Engelliler Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve İşaret Dili Tercümanı ve Eğitmeni Ömer Ayar, pazar günü oynayacakları maçtan sonra şampiyonluklarını ilan etmeyi arzuladıklarını kaydetti. İşitme engellilerin görsel olarak iyi algıladığı için maçta sürekli hakemle göz teması kurduklarını ifade eden Ayar, “Maçın hakemi bayrak ve eş zamanlı olarak düdük kullanıyor. İşitme engelliler biraz sert top oynuyorlar. Bunu topluma kendilerini kabul ettirmenin yolu olarak düşünüyorlar. O nedenle maçlar biraz sert geçebiliyor” diye konuştu.

Trabzon İşitme Engelliler Spor Kulübü Teknik Direktörü Adnan Adunur, özel sporcularla çalışmaktan duyduğu heyecanı dile getirerek, “Tokat'a gelirken acaba ne yapabiliriz diye bir kuşku ile geldik ama Allah yüzümüze güldü 2'de 2 yaptık. Yarınki maçımızı da alıp şampiyon olarak Trabzon'a dönmek istiyoruz. Süper ligde bu çocuklarla birlikte devam etmeyi düşünüyoruz” dedi.

Öte yandan gruplarına birinci olacak olan 6 takımın 2019-2020 sezonunda süper lige yükselerek Spor Toto Sağırlar Futbol 1. Ligi'nde oynayamaya hak kazanacak.