Trafiğin kapalı olmasını fırsat bildiler, çalışma yaptılar

Tokat'ta engelliler günü dolayısı ile trafiğe kapatılan yolda belediye ve trafik ekipleri sürücüleri uyarıcı ikon çalışması yaptı.

İçişleri Bakanlığı tarafından trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek için hazırlanan “Önce Yaya" görsellerini sürücülerin görebileceği şekilde yaya ve okul geçitleri önüne çiziliyor. Tokat'ta trafik ekipleri tarafından uygulama engelliler günü dolayısı ile yolun araç trafiğine kapatıldığı saatler arasında yapıldı. Gaziosmanpaşa Bulvarı üzerinde yaya geçitlerinde Tokat Belediyesi Zabıta trafik ekipleri tarafından “Önce Yaya" şablonu boyanarak çalışma yapıldı. İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, engelliler günü dolayısı ile yapılan yürüyüşü için yolun trafiğe kapatılmasını fırsat bilerek çalışma yaptıklarının kaydetti. Yaya geçidi çizgilerinin önüne çizilen bu görseller sayesinde sürücülere, önceliğin yayalarda olduğu uyarısı yapılacağını ifade eden Müdür Topaloğlu, “Öncelik yayanın, öncelik hayatın projesi kapsamında yaya geçitlerinin daha görünür hale getirmeye çalışıyoruz. Bu anlamda belediye zabıta ekiplerimiz yardımcı oldular sağolsunlar. Önce yaya şablonu yol üzerine yerleştirilerek boyandı. Bu yazıyı gören sürücülerimiz daha dikkatli olacaklar” dedi.

Müdür Topaloığlu ayrıca Tokat'ta emniyet kemeri kullanma oranının yüzde 90'lara çıktığını, yaya geçitlerinde de sürücülerin yayalara daha yüksek oranda yol vermeye başladığını sözlerine ekledi.