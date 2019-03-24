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Traktör altında kalan 2 çiftçi hayatını kaybetti

Tokat’ın Almus ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 2 çiftçi hayatını kaybetti.

Tokat'ın Almus ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 2 çiftçi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre olay, Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Teknecik köyünde meydana geldi. 60 HG 578 plakalı traktör ile köye bağlı Akkaya mevkii bölgesinde yoldan çıkan traktör tarlaya takla atarak devrildi. Yan yatan traktörün altında kalan 60 yaşındaki Turan Güler ve 64 yaşındaki Mustafa Dizer'in olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenilirken, hayatlarını kaybeden çiftçilerin AFAD ekipleri tarafından kurtarılma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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