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Traktör kurutma kanalına devrildi: 2 yaralı

Tokat’ın Niksar ilçesinde yoldan çıkarak kurutma kanalına devrilen traktördeki iki kişi yaralandı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde yoldan çıkarak kurutma kanalına devrilen traktördeki iki kişi yaralandı.


Niksar'a bağlı Mahmudiye köyü kayınlarında meydana gelen kazada A. K. yönetimindeki 28 DF 498 Plakalı traktör, Erbaa istikametine seyir halindeyken Mahmudiye köyü eski Mandıra bölgesine geldiğinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kurutma kanalına devrildi.


Kazada sürücünün yanı sıra traktörde bulunan F. K. yaralandı. Yaralılar Niksar Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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