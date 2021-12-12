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Traktör uçuruma yuvarlandı: 1 kişi ağır yaralandı

Tokat’ta traktörün uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Tokat'ta traktörün uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat Merkez bağlı Çökelikkışla köyünde meydana geldi. Tarlada çalışan O.Y. (26), 55 ZA 347 plakalı traktörle geri geri giderken havanın karanlık olması nedeni uçurumu fark edemedi. Traktörün uçuruma devrilmesi sonucu meydana gelen kazada olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan şahıs sağlık ekipleri tarafından ambulansla Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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