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Traktöre yıldırım düştü, 3 çocuk annesi hayatını kaybetti

Tokat’ın Almus ilçesinde seyir halindeki traktöre yıldırım düşmesi sonucu 3 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti.

Tokat'ın Almus ilçesinde seyir halindeki traktöre yıldırım düşmesi sonucu 3 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre olay, Tokat'ın Almus ilçesinde Akarçay beldesinde yaşandı. Tarlada çalışan Şenel ve Gülseren Develi çifti aniden başlayan sağanak yağış nedeni ile işlerini bıraktı. Beldeye dönmek için yola çıkan çiftin bulunduğu traktöre yıldırım düştü. Traktörü kullanan kocasının yanında oturan Develi'ye yıldırım isabet etti. 3 çocuk annesi Develi, olay yerinde hayatını kaybetti. Şenel Develi ise olayı yara almadan atlattı. Develi'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Almus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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