Tren kazasında hayatını kaybeden makinistin acı haberi memleketi Tokat'a ulaştı

Ankara'da Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile yol kontrolü yapan kılavuz treninin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden makinistlerden Hulusi Böler'in acı haberi memleketi Tokat'a ulaştı.

Bu sabah Ankara'da 9 kişinin hayatını kaybettiği 86 kişinin de yaralandığı tren kazasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu. Ankara-Konya seferini yapan YHT, sabah saatlerinde Marşandiz istasyonuna giriş yaptığı sırada raylarda bulunan kılavuz treni ile çarpışmıştı. Kazada 3'ü makinist toplamda 9 kişi hayatını kaybetmiş, 3'ü ağır 86 kişi yaralanmıştı. Hayatını kaybeden makinistlerden 34 yaşındaki Hulusi Böler'in acı haberi memleketi Tokat'a ulaştı. 2007 Eylül ayından beri Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yollarında makinist olarak görev yaptığı öğrenilen evli ve 2 çocuk babası Hulusi Böler için yarın Tokat merkeze bağlı Üzümören beldesinde cenaze töreni düzenleneceği bilgisine ulaşıldı.