Tüketici hakem heyetine 2 bin 811 kişi başvurdu

Tokat'ta, Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına 2018 yılında 2 bin 811 tüketici şikayet başvurusunda bulunduğu kaydedildi.

Tokat Ticaret İl Müdürü Ali Osman Sakar, Ticaret İl Müdürlüğü Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına 2018 yılı içerisinde 2 bin 811 tüketici şikayeti başvurusu yapıldığını bu başvurulardan 2 bin 639'unun sonuçlandırıldığını açıkladı. Tüketici şikayetlerinde yüzde 70'inin tüketici lehine gerçekleştiğini belirten Sakar, 2018 yılı başvuru limiti olan 6 bin 860 TL'nin 2019 yılı için 8 bin 480 TL' ye yükseltildiğini kaydetti.