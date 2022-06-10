Tuncer, Tokat Belediyesi kitap fuarında hayranları ile buluştu

Cumhuriyet Meydanında kurulan dev çadırda düzenlenen kitap fuarı yoğun ilgi gördü. Fuarda ünlü sanatçı gerçekleştirdiği söyleşide okuduğu şiirlerle de katılımcıları mest etti. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun da izlediği söyleşi programında Tuncer, yabancılaşan Türkçe 'ye dikkat çekerek, “Çinliler 12 asır önceki Çinceyi okuyunca anlıyorlar. Japonlar 9 asır, İngiliz, Fransız, Alman 4-5 asır. Türk 50 sene. 50 sene önceki Necip Fazıl Türkçesini lügate bakmaksızın anlayabilecek Fen Edebiyat Fakültesi mezunu az çıkar bu ülkede. Acıdır bu, trajedinin büyüğüdür. Kendimize yabancılaşma hikayesinin portresidir” dedi. Tuncer, samimi bir havada tamamladığı söyleşi programının ardından kitaplarını imzaladı. Uzun kuyruklar oluşturan hayranları Tuncer ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.