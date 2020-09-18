Turhal barajı ülke ekonomisi ve istihdama katkı sağlayacak

Tokat'ın Turhal ilçesine yapılmakta olan baraj tamamlandığında ülke ekonomisine yıllık 30 milyon TL katkı, 2 bin 183 kişiye ise istihdam alanı sağlanması bekleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafında yapılan yatırımlarla Tokat'ın mümbit topraklarını su ile buluşturarak, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temini yanı sıra derelerdeki taşkın riskini azaltıyor. Tokat ‘ta son dönemde yapılan su yapılarının artması, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

İlçenin, 2050 yılına kadar su ihtiyacı kalmayacak

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Tokat Turhal Barajı inşaatında çalışmaların devam ettiğini belirterek, “Temelden yüksekliği 121 metre olan kil çekirdekli kaya dolgu baraj ile Turhal İlçe Merkezinin 2050 yılına kadar ihtiyacı olan 14,84 hm3/yıl su temini, 0,79 MW kurulu gücü ile enerji üretimi sağlayacak ve 43.660 dekar zirai arazi sulamaya kavuşacaktır. Ayrıca Turhal İlçe Merkezi taşkından korunacaktır” dedi.

Proje hayata geçtiğinde ekonomiye ve istihdama katkı sağlayacak

Yıldız, projenin tamamlanması ile birlikte 2020 birim fiyatları ile dekar başına 683 TL gelir artışı olacağına işaret ederek, ülke ekonomisine yıllık 30 milyon TL katkı ve 2 bin 183 kişiye istihdam alanı sağlanması hedeflendiğini sözlerine ekledi.

Barajda, derivasyon-dipsavak mekanik teçhizat işleri, taş duvar yapılması, kapama seddesi dolgu imalatı, rölekasyon yolu kazı, dolgu, sanat yapıları ve 3 milyon metreküp gövde dolgusu çalışmalarını devam ettiği kaydedildi.