Turhal Belediyesinden 2. mahalle konağı

Turhal Belediyesi, mahallelere donatı alanları kazandırmaya ve mahallelilerin sosyalleşme alanı sağlayan mahalle konaklarına bir yenisi daha ekliyor.

Tek kattan oluşan 140 metrekare genişliğinde ki Turhal'ın 2. Mahalle Konağı olacak İskele Mahallesi Mahalle Konağı, mahallelinin ihtiyaç duyduğu alanları içinde barındıracak. İskele Mahallesi Sakarya Sokak girişinde bulunan Mahalle Konağı mimarisiyle de göz dolduracak.

Mahalle kültürünün devamı için mahalle konaklarının önemini vurgulayan Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, ‘Müftü Mahallesi Mahalle Konağının ardından ilçemize kazandırmaktan mutluluk duyduğumuz 2. konağımız olacak İskele Mahallesi Mahalle Konağımız mahalle halkının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlandı'' dedi.

Mahalle Kültürü Yaşatılmaya Devam Edecek

Amaçlarının ilçe genelinde mahalle konağı sayısını artırmak olduğunu ifade eden Başkan Bekler, ''Vatandaşlarımız için iyi vakit geçirme yerleri olan bu güzel mekânlarımızda mahalle kültürünü yaşatılmaya devam edilecek. Sene ortasına doğru yapımını bitirerek ilçemizin, mahallemizin kullanımına sunmayı hedefliyoruz. Şimdiden ilçemize hayırlı olsun'' diye konuştu.