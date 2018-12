Turhal Belediyesi'nden Dünya Engelliler Günü etkinliği

Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde bir dizi etkinlik gerçekleştirdi.

Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, göreve geldikleri günden bu yana engelli bireyleri sosyal hayatla barıştırmak ve yaşama dair her konuda teşvik ederek, kalplerdeki ve zihinlerdeki engelleri hep birlikte kaldırmak için gayret gösterdiklerini söyledi. Konuşmalarına devam eden Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, " Engellilik yalnızca engellilerin ya da ailelerin karşı karşıya bulunduğu bir sağlık sorunu değil, sosyal boyutlarıyla toplumu yakından ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çabasını gerektiren bir konudur. Kamu görevlileri, sivil toplum örgütleri, gönüllü kuruluşlar ve birey olarak vatandaşlarımızın konuya gösterecekleri ilgi, duyarlılık ve destekleri onların, daha iyi yaşam koşullarına kavuşmalarına, sosyal yaşama katılmalarına hız kazandıracak. Engellilere yönelik gerçekleştirilecek çalışmalar engellilerimizin yaşama daha sıkı bağlanmalarını sağlayacaktır. Her birey ya engelli ya da engelli adayıdır. Engellilerin hayatın her alanında kimseye muhtaç olmadan hayatlarını sürdürebilmeleri temel insan bir haktır. Toplum olarak onlara sahip çıkılması, olası olumsuzluklardan tüm engellileri koruma, onlara iyi kaliteli bir yaşam alanı sağlamak amacıyla güç birliği ve gönül birliği yapılması en büyük amacımızdır” dedi.

Katılımın oldukça yoğun olduğu programda engelli bireylerin sergilemiş oldukları dans, şiir, oyun ve tiyatro gösterileri oldukça beğenildi.