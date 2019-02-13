Turhal Belediyesi'nden soğuk havalarda sıcacık ikram

Turhal Belediyesi soğuk kış günlerinde belirlenen noktalarda her gün ikram çeşmesi ile vatandaşlara çorba ikram ediyor

Osmanlı'nın sebil geleneğinden gelen ve Turhal Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı İkram Çeşmesi ile , vatandaşlara çorba ikramı devam ediyor. Mobil olarak tasarlanan İkram Çeşmesi, vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde ve etkinliklerde ilçe sakinlerine hizmet veriyor. Ayrıca taşınılabilen ikram çeşmesi ile hafta içi çarşamba günü her sabah saat yedi'de çorba ikramına başlanılarak Çarşamba Pazarı esnafına hizmet veriliyor. Çorbalar, esnaflara, vatandaşlara içilebilecek sıcaklıkta bardaklar ile Belediye personelleri tarafından ikram ediliyor. Her etkinlikte ortalama bin kişiye çorba ikramında bulunuyor.

- Halka hizmet Hakka hizmet düsturuyla çalışmalarımıza devam ediyoruz diyen Başkan Bekler: “Şehrimize hizmet noktasında önemli çalışmalar yürütüyoruz. Fiziki ve kültürel çalışmalarımızın yanı sıra Sosyal Belediyecilik kapsamında da hemşehrilerimize hizmet ediyoruz. Turhalımıza ve vatandaşlarımıza daha iyi nasıl hizmet edebiliriz noktasında çaba harcıyoruz. İkram Çeşmesi de bu hizmetlerimizden birisi. Paylaşmak bizim kültürümüzün bir parçasıdır. Belediye olarak özel günlerde paylaşmanın hazzını yaşayarak birlik ve beraberliğimizi pekiştiriyoruz. Bu anlamda vatandaşlarımızın da desteğini görüyoruz. Bize destek olan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyor, onların destekleriyle daha birçok hizmeti Turhalımıza kazandıracağımızı belirtmek istiyorum” dedi.