Turhal'da 1.Fidan Dikim Şenliği düzenlendi.

Tokat'ın Turhal ilçesinde Gaziosmanpaşa Üniversitesi Turhal Meslek Yüksek Okulu ve Hasbihal Kulübü tarafından Turhal Kampüsünde fidan dikim şenliği düzenlendi.

Orman Haftasının yaklaşması dolayısıyla “Uzaktan dikilmekle, gelip dikmek arasında ormanlar kadar fark var ” sloganıyla Gaziosmanpaşa Üniversitesi Turhal kampüsünde Fidan Dikim Şenliği düzenlendi.

Turhal fidan dikim şenliği ile ilgili açıklama yapan Hasbihal Kulübü başkanı Abdurrahman Kav;“ Hasbihal Bilim Kültür Kulübü öğrenciler tarafından yeni kurduğumuz bir kulüp ilk etkinliğimizde bahar mevsiminin gelmesi ve orman haftasının yaklaşması dolayısıyla fidan dikim şenliği oldu. Değerli protokolümüz ve öğrenci kardeşlerimiz ile dikeceğimiz fidanlar yıllar sonra buraya öğrenim görmeye gelecek arkadaşlarımızın gölgelerinde serinleyeceği ormanlar olacak, bu bizim için onur verici” diye konuştu.

Öğrenci kulübü olarak etkinliklerine devam edeceklerini belirten Kulüp başkan yardımcısı Sergen Aktaş, Hasbihal Kulübü olarak öğrenci kardeşlerimize yönelik etkinlikler düzenliyoruz. İlk etkinliğimiz doğayla iç içe olmamızı sağladı. Etkinliklerimize hız kesmeden devam edeceğiz. Öğrenci arkadaşlarımızın üniversite hayatını daha sosyal yaşayabilmeleri için kültürel etkinliklerimiz devam edecek. Buradan öğrenci kardeşlerimizi onlara ait olan Hasbihal Kulübümüze davet ediyor şenliğimize katılan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmanın ardından öğrenciler, hocalar ve protokol üyeleri tarafından fidanları toprakla buluşturuldu.

Düzenlenen etkinliğe Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, Tokat Gazi Osmanpaşa Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsa Gökçe,Turhal Meslek Yüksek Okul Müdürü Prof. Dr. Ömer Taşer, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.