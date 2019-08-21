Turhal'da engelli bireylere sosyal tesis

Tokat'ın Turhal ilçesinde engelli bireylerin faydalanabileceği sosyal tesis tadilat çalışmalarından sonra açılışa hazır hale getirilecek.

Turhal Belediyesi tarafından Milli Egemenlik Parkı içerisinde bulunan eski hizmet binasında tadilat çalışmaları devam ediyor. Bakım onarım çalışmaları tamamlandıktan sonra Engelsiz Yaşam Derneği hizmet binası olarak tahsis edilecek olan binada engelli bireyler sosyal aktivitelerde bulunabilecek. Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, gönül belediyeciliği kapsamında çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, “Seçim çalışmalarımızda engelli kardeşlerimize çok ayrı ilgi, alaka ve önem göstereceğimizi ifade etmiştik. Göreve gelir gelmez de engelli kardeşlerimizin çok rahat bir şekilde faydalanacağı ve huzur için sosyal ihtiyaçlarını gidereceği bir sosyal tesis icra etmeye koyulduk. Kısa süre içerisinde de bu sosyal tesisi yaparak hizmete açacağız” dedi.