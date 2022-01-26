Turhal'da karla mücadele seferberliği

Tokat'ın Turhal ilçesinde belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Tokat'ın Turhal ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeni ile oluşan kar kütleleri kepçelerle kamyona yüklenerek şehir dışına taşınıyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, karla mücadele de ekiplerin aralıksız çalıştığını belirterek “5 büyük mahallemizde yol açma ve kar temizleme faaliyetimiz,10 kamyon 15 iş makinesi ve 100 personelimizle aralıksız bir şekilde devam ediyor. 2 günde toplam 100 ton tuz kullanarak yollarımızı tuzladık. Halkımıza en iyi şekilde hizmet vermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.