Turhal'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Tokat'tın Turhal ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sarı kod uyarısının ardından Tokat merkez ve ilçelerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Turhal'da yaklaşık olarak 40 dakika süren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklar göle dönerken Alparslan Türkeş alt geçidinde su baskını meydana geldi. Belediye ekipleri su baskını yaşanan cadde ve sokaklarda çalışmalara başladı.