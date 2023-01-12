Turhal'da TOKİ evleri sahipleriyle buluşuyor

Tokat'ın Turhal ilçesinde TOKİ evleri sahipleriyle buluşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tarafından açıklanan “Her Yıl 100 Bin Sosyal Konut Projesi'' kapsamında Tokat'ın Turhal İlçesinde 2021 yılının Mart ayında, 55 milyon liralık yatırımla temeli atılan, TOKİ 300 adet sosyal konut projesi, 21 ay gibi kısa bir zamanda tamamlandı.

Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler evlerine kavuşmanın heyecanı yaşayan ailelerin sevinçlerine ortak olmak için proje alanını ziyaret etti.

Evrak işlerini tamamlayan iki aileye evlerinin anahtarını da teslim eden Başkan Bekler; “Turhal'ımızın Kayacık Bölgesinde 2021 yılının Mart ayında başladığımız 300 adetlik toplu konut inşaatımızın şu anda sonundayız İnşallah. Vatandaşlarımız kuralarını çektikleri dairelerine şimdi yerleşmeye başladılar. Başta Cumhurbaşkanımız kıymetli vekillerimiz ve emeği geçen bütün bürokratlara teşekkür ediyoruz. İnşallah önümüzde ki zaman zarfında Turhal'ımızda TOKİ ile ilgi çalışmalarımız devam edecek. Vatanımıza milletimize hayırlı olsun'' dedi.

2+1 ve 3+1 dairelerden oluşan toplam 15 blokluk projede oyun, dinlenme ve park alanları otopark 100 kişilik cami, 1 ticaret merkezi ve acil durumlarda toplanma alanları bulunuyor.

Binaların tamamlanmasının ardından projede ki daire sahipleri evlerini teslim almak için proje alanında bulunan bina yönetim birimine başvuruyor. Teslim alma evrak işlemlerinin tamamlanmasının ardından ev sahipleri görevlilerle birlikte evlerine ilk adımlarını atıyor.

Öte yandan, dairelerini teslim alan vatandaşlar elektrik su gibi abonelik işlemlerini tamamlamaları ardından evlerine taşınmaya başlayacakları bildirildi.