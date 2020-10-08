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Turhal'da yol çalışmalarına hız verildi

Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, "Vatandaşlarımızın hayat standardını yükseltmek ve kolaylaştırmak adına yol yapım çalışmalarımızı daha da yoğunlaştırdık” dedi.

Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, "Vatandaşlarımızın hayat standardını yükseltmek ve kolaylaştırmak adına yol yapım çalışmalarımızı daha da yoğunlaştırdık” dedi.


Turhal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Mimar Sinan Mahallesi Üstün Sokak'ta asfalt yapım ve onarım çalışması başlatıldı. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Bekler, asfalt serim ve kaldırım çalışmalarını mahallelerin ihtiyaçlarına göre plan ve program dahilinde gerçekleştirdiklerini söyledi. Başkan Bekler, havaların elverdiği ölçüde çalışmaların hızla devam edeceğini ifade ederek, “Vatandaşlarımızın hayat standardını yükseltmek ve kolaylaştırmak adına yol yapım çalışmalarımızı daha da yoğunlaştırdık. Yenilenen yollarımız ile ilçemiz daha güzel bir görünüme kavuşuyor. İlçemizin her noktası bizim için kıymetli. Hemşehrilerimizin talepleri ve sahadaki tespitlerimiz doğrultusunda Turhalımızda dört bir yanında çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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