Turizm için 6 ülke Polonya'da buluştu

Tokat merkezli yürütülen Avrupa Birliği destekli “Yenilikçi Turizm Projesi” kapsamında aralarında Türkiye'den Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin de olduğu 6 ülkeden eğitimciler Polonya'da bir araya geldi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi koordinesinde yürütülen Avrupa Birliği destekli “Yenilikçi Turizm” konulu projenin ikinci toplantısı Polonya'nın Ostrow Wielkopolski şehrinde gerçekleştirildi. Danimarka, İspanya, Polonya, Romanya ve Hırvatistan'dan aralarında üniversite, belediye, sivil toplum kuruluşlarından katılımcıların olduğu toplantıya, Türkiye'yi temsilen Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Niksar Sosyal Bilimler Yüksekokulu Öğretim Görevlileri Yılmaz Ağca ve Mahmut Fevzi Cengiz ile Tokat Merkez Yabancı Diller Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Muhsin Mumcu katıldı.

Tokat'ın sahip olduğu kültürel değerleri Tokat'ta yaşayan insanların gözünden yerli ve yabancı ziyaretçilere anlatabilmeyi amaçlayan proje kapsamında bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında proje ortaklarına öğretim görevlilerimizce bir sunum gerçekleştirildi. İspanya'dan gelen proje ortakları tarafından proje kapsamında kültürel değerlerin turizm amaçlı kullanılmasına yönelik geliştirilen mobil uygulama ve akıllı şehir istasyonu hakkında bilgilendirme sunumu yapılarak taraflarla görüş alışverişinin de bulunduğu buluşma ile ilgili konuşan Proje Koordinatörü Dr Öğretim Üyesi Murat Seyfi, "Kültürel değerleri kullanarak yenilikçi turizm enstrümanları geliştirmeyi amaçlayan proje tamamlandığında Tokat'ın tarihi ve turistik alanlarına gelen ziyaretçilerin beklentilerinin tespit edilmesi ve onlara o yerler hakkında bilgiler verilmesine yönelik akıllı şehir istasyonları kurulacak. Ayrıca akıllı şehir istasyonları ile entegre olarak çalışan mobil uygulama ve akıllı sensörlerle şehrimize gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin ne yaptıkları, şehirde ne aradıkları ve hangi noktalarda nasıl zaman geçirdiklerine, şehrin hikayesi ile ne oranda ilişki kurduklarına dair istatistikler elde edilecek" diye konuştu.