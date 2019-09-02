Turizm sanatkarlarla büyüyecek

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dr Ali Çelik, Tarihi Taşhan'da faaliyet gösteren sanatkarları ziyaret etti.

Tokat'ta turizmin geliştirilmesine yönelik olarak Tokat Valiliği ve Tokat Belediye Başkanlığı ile birlikte çalışmalara hız veren Tokat Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO), bu doğrultuda kentteki turizme katkı sağlayan el sanatkarlarını ve ustalarını yapılacak olan çalışmalarda ortak hareket etme kararı aldı. TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Dr Ali Çelik beraberinde Turizmci Seyit Ali Kindan ile birlikte Taşhan'da gerçekleştirdiği usta ziyaretlerinde sanatkarların olmadığı bir turizm planlamasının düşünülemez olduğunu söyledi. Başkan Çelik, "Tokat yazmasıyla, çömleğiyle, feneriyle, bakırıyla, çarığıyla, semeriyle, urganıyla, kilimiyle, kısacası zengin el sanatı portföyüyle ülkemizin en önde gelen şehirlerinden birisi. Turizmci Seyit Ali Bey ile birlikte Taşhan'da ki esnaflarımızı, el sanatkarlarımızı ve ustalarımızı ziyaret ettik. Onların taleplerini dinledik. İcra ettikleri sanatın çıraksızlıkla birlikte gelecek nesillere aktarılamama kaygısı, sanatkarların yeterince desteklenmediği hususu, yapılan etkinliklerde kendilerine çok fazla olanak sunulamaması gibi eleştirileri aldık. Tüm bu sorunların çözümü için de ortak hareket etme kararı aldık. TTSO olarak bundan önce de olduğu gibi, unutulmaya yüz tutmuş sanatlarımızın temsilcilerinin tanıtımını yapmaya devam edeceğimizin de sözünü verdik. Tokat olarak güzel bir dönemdeyiz. Valiliğimiz, belediyemiz, İl özel idaremiz, kent konseyimiz, oda ve borsalarımız, birliklerimiz, sivil toplum örgütlerimiz bir bütünlük içinde hareket ediyor. Bu bütünlüğün de verdiği güçle ustalarımızı bu dönemde daha da güçlendirmeye, şehrimizi onlarla birlikte tanıtmaya her zamankinden daha fazla gayret edeceğiz. Tokat'ta turizm büyüyecek. Turizm ise sanatkarlarla büyüyecek" şeklinde konuştu.