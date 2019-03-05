Türkiye Profesyonel Ligleri'nin ilk işitme engelli futbolcusu

Türkiye profesyonel liglerinin ilk işitme engelli futbolcusu Tokatsporlu Fırat Kaya, "Biz duymuyoruz ama görsel olarak biz onlardan daha iyiyiz. 1 ve 2. Lig'de bizleri takıma almıyorlardı, bu bizler için bir şans oldu" dedi.

Almanya'da futbol oynamaya başlayan ve 15 yaşından itibaren amatör spor kulüplerinde top koşturan Fırat Kaya, devre arasında TFF 2. Lig takımlarından Tokatspor'a transfer oldu. İlk golünü geçtiğimiz hafta Sivas Belediyespor'a atan forvet oyuncusu Fırat Kaya, Türkiye profesyonel liglerinde forma giyen ilk işitme engelli futbolcu olarak tarihe geçti. Takımda işaret dili bilen arkadaşları aracılığı ile iletişim kurabilen Kaya, işitme engelli sporculara karşı profesyonel liglerdeki ön yargıyı yıkmayı hedeflediğini kaydetti. Profesyonel liglere işitme engelli sporcuların sorun yaşayabileceği endişesi ile almadıklarını ifade eden Kaya, “Biz kulaklarla oynamıyoruz, gözümüzle görsel olarak ayaklarımızla oynuyoruz. Biz duymuyoruz ama görsel olarak biz onlardan daha iyiyiz. 1 ve 2. Lig'de bizleri takıma almıyorlardı, bu bizler için bir şans oldu” dedi.

Hakemin kararını görerek fark edebildiğini ifade eden Kaya, “Normal liglerde orta hakemde bayrak olmuyor. Yakın mesafede düdük sesini duyabiliyorum ama uzak mesafede duyamayabiliyorum. Ayrıca profesyonel ligde taraftar çok olduğu için hakemi duymakta zorlandığım oluyor” diye konuştu.

"Şu anda bütün gözler onun üzerinde"

Tokatspor Teknik Direktörü Koray Palaz, Fırat'ın gerek kulüp personeli gerekse futbolcu arkadaşları ile kısa sürede uyum sağladığını söyledi. Fırat'ın Tokatspor'a bir değer kattığını ifade eden Palaz, “Hiçbir zaman onun işitme engeli problem olarak karşımıza çıkmadı. Daha üst seviyede oynayabilecek özelikleri var. Türkiye son 48 saattir Fırat Kaya'yı daha iyi tanıdı. Şu anda bütün gözler onun üzerinde” dedi. İşitme engelli bir futbolcuyu risk alıp takımda oynatabilecek çok az takım olduğuna dikkat çeken Palaz, bu anlamda Tokatspor yönetimine teşekkür etti.

Tesis Müdürü Abdullah Yaman ise iletişim anlamında sıkıntı yaşamadıklarını ifade ederek, “Biz onu seviyoruz aramıza hoş geldin dedik. Aramızda engel yok, kulübümüze de neşe kattı” diye konuştu.