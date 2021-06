Türkiye'de ilk olacak, engelli öğrencilere hizmet verecek

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Tokat'ta inşaatına başlanan özel eğitim kampüsünün Türkiye'deki ilk olacağını söyledi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Tokat'ta bir dizi temasta bulundu. Bakan Özer, Tokat Valisi Ozan Balcı, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ile birlikte eğitim yatırımlarını yerinde inceledi. Devletin özel bireyler için her türlü imkanı seferber ettiğini belirten Bakan Özer, "Burası, hafif, orta ve ağır her türlü engelli çocuklarımız için hem özel eğitim meslek hem özel eğitim uygulama okulu. Bu anlamda Türkiye'deki tek kampüs olacak burası. Onun için çok kıymetli. Buradaki bir çocuk için devlet her türlü hizmetini seferber ediyor. Tokat için de önemli bir hizmet olacak bu kampüs. Bu kampüsümüzde engelli çocuklarımız, başka bir şehre başka bir ilçeye gitmeden her türlü hizmeti alabilecek" dedi.

Vali Balcı ise engelli bireylerin hayatını ve yaşamını kolaylaştırmak için çalıştıklarını belirterek, "Kampüsümüzde işitme, görme ve diğer engelli gruplarından öğrencilerimiz; anaokulundan, ilkokul, ortaokul ve liseye kadar eğitim alacak. Engellilerin hayatını ve yaşamını kolaylaştırmak için çalışıyor, problemlerini anlıyoruz, hayatlarını, kolaylaştırmaktan mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.