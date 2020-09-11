Türkiye'nin en ilginç mezarlığı

Tokat'ın Niksar ilçesinde ormanın içerisinde bulunan ahşap mezarları görenler gözlerine inanamıyor.

Tokat'ın Niksar ilçesine 23 kilometre uzaklıkta bulunan Büyükyurt köyünde orman içerisinde bulunan ahşap mezarlar görenlerin ilgisini çekiyor. Çantı tekniği ile yapılmış olan ahşap mezarlar, kültür varlığı olarak tescilli eserler arasında yer alıyor. 200 yıllık oldukları düşünülen yaklaşık 300 mezardan günümüze 19 mezar ulaştı. Günümüze ulaşmayı başaran bu mezarlar da yok olma tehlikesi ile karşı karşıya. Birbirine geçmeli olarak kalın ağaçlardan çivi kullanmadan yapılan mezarların bir benzeri ise Akdeniz Bölgesi'nde Teke Yarımadası'nda yer alan antik Likya uygarlığı kentinde yer alıyor. Köydeki eski evlerin büyük bir bölümü de aynı teknikle yapılarak günümüze kadar ulaştı.

Köy sakinlerinden 75 yaşındaki Mehmet Çabuk, mezarların yaklaşık 200 yıllık Türk mezarları olduğunu belirterek, korunmalarını istedi. Çabuk, “O yıllarda ağaç çokmuş, el hızarı ile biçerek bu mezarlıkları yapmışlar. O zamanlar fakirlik varmış, yol yokmuş, beton yokmuş. Gücü yetenler ahşaptan mezar yapmış, gücü yetmeyenler mezarların etrafına taş örmüş. Bu mezarlarda değerli alim kişiler yatıyor. Yakın köylerde de bu mezarlardan olan yerler var” dedi.

Köylüler ahşap mezar geleneğinin korunmasını istiyorlar

Gün geçtikçe ahşap mezarların çürüdüğünü ve birçoğunun kaybolduğunu ifade eden Çabuk, bu kültürün gelecek kuşaklara aktarılması için ahşap mezarların koruma altına alınmasını beklediklerini söyledi. Köylerindeki bu geleneğin yaşatılmasını beklediklerini ifade eden Çabuk, “Bu mezarlarda çivi kullanılmamış. Birbirlerine giydirmeli olarak yapılmış. Çerkez kezi deniyor bu yönteme. Büyüklerimiz bizlere böyle anlattı” diye konuştu.