Türkiye'ye örnek proje, 1 milyon adet hediye edildi

Tokat Valisi Ozan Balcı, Türkiye'ye örnek olan “Kitap Tokat” projesi ile öğrenci, öğretmen ve diğer meslek guruplarına 1 milyon adet kitap hediye edildiğini söyledi.

Tokat Valiliği koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Kitap Tokat projesi ile ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri ile 65 yaş + yaş üstü büyükler okumaya devam ediyor. Proje kapsamında bugüne kadar; okul öncesi 232,896, ilkokul 280,289, ortaokul 259,325, lise 165,093, öğretmen ve diğer meslek grupları 62,424 olmak üzere toplam 1 milyon kitap hediye edildi. Kitap Tokat Projesi uygulama merkezi Z-Kütüphanede incelemelerde bulunan Vali Balcı, proje ekibinden bilgi aldı. Vali Balcı, Tokat'ta ilk kez uygulanacak olan dijital kitap platformuyla da binlerce kitabı elektronik ortamda öğrencilerle buluşturacaklarını söyledi.

Dijital kitap platformunda pilot uygulama yapılacağını belirten Vali Balcı, “Projemiz örnek bir proje olacak. Bu platformda her seviyeye uygun kitaplar seçilecek. Öğrencilerimiz ücretsiz kullanacak. Valilik olarak kitaba erişimi kolaylaştırmak istiyoruz. Talep edilen kitapları PTT kargo ile öğrencilerimizin adreslerine ulaştırmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Proje kapsamında düzenlenen kitap yarışmanın sonuçlandığını belirten Vali Balcı, yarışmada başarı sağlayan öğrencilerin ödüllendirileceğini ifade ederek, “Küçük okurları olmayan bir toplumun büyük okurları olmaz” sözünü önemsiyoruz. Tokat'ta öğrenim gören her sınıf düzeyindeki öğrencinin kitap okumayı küçük yaştan itibaren alışkanlık haline getirmesi ve nitelikli okur olması için çaba gösteriyoruz. Öğrencilerimiz mutlu oluyor, bu mutluluk bizi de mutlu ediyor.” dedi.