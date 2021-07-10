Uçakların güvenliği için tıraşlanan minare leyleklerin yuvası oldu

Tokat'ta uçakların iniş-kalkış güzergahında olduğu için 8 metre kısaltılan minare leyleklerin yuvası oldu.

Tokat Havalimanına iniş-kalkış yapan uçaklar için tehlike oluşturması nedeniyle Küçükbağlar Köyü'ndeki caminin minaresi 2008 yılında 8 metre kısaltıldı. Tıraşlanan Hz. Osman Camii'nin minaresine leylekler yuva yapmak için dal parçaları taşımaya başladı. Leyleklerin yuva yapma çabasının başarısız olması nedeni ile devreye hayvansever girdi. 69 yaşındaki Yücel Kale, kısaltılan minarenin üzerinin kubbe gibi yapılması nedeni ile leyleklerin bu alana yuva yapmadığını fark ederek onlara yardımcı olduğunu kaydetti. Kendi çabaları ile yuva yaptığını belirten Kale, “Leylekler çalı getirip kubbe gibi olan alana koyduklarında rüzgardan düşüyordu. Bende evimin yanında olan caminin kubbesine yuva tasarladım. Minarenin şerefesine çıkarak yuvayı yerleştirerek içine çalı koydum. Leylekler geldi yuvaya alıştı. Yuvada civciv çıkarttılar. Yaklaşık 10 yıldır gelip burada yavrularını büyütüyorlar” dedi.

Hayatını tehlikeye atarak leyleklerin yuvasını minareye yerleştiren Kale, “Minarenin şerefesine çıktığımı görenler düşerim diye korktu. Cesaretim olmasa çıkmazdım. Kendime güvendiğimden yuvayı yaptım. Rabbim de nasip etti. Leylekler yuvaya alıştı, sevdiler. Biz de onları gördükçe seviniyoruz. Civcivleri çıkıyor. 'Yaratılanı severim, Yaradan'dan ötürü' sözüne istinaden biz onları gördükçe zevk alıyoruz. Minarenin alt kısmı güvercinlerin üstü leyleklerin yuvası. Birlikte güzel geçiniyorlar biz de onlar iyi oldukça seviniyoruz” diye konuştu

10 yaşındaki Ebrar Kale de, leylekleri minaredeki yuvalarında görmekten mutlu olduklarını dile getirdi.