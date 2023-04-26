Ulaş köyü leylekleri 15 yıl köyde ikinci bir yuva oluşturdu

Tokat'ta 15 yıldır yol kenarında yuvaları bulunan leylekler, bu yıl cami kubbesinde ikinci bir yuva oluşturdu.

Tokat'ın Merkeze bağlı Ulaş köyünde 15 yıldır leylekler baharın habercisi olarak kabul ediliyor. Mart ayının son günlerinde gelen leylekler, bölge halkı tarafından sevgiyle karşılanıyor. Tokat-Amasya Karayolu'nun kenarındaki bir telefon direğinde kurulu olan yuva, yolculuk yapanların da dikkatini çekiyor. 15 yıldır bulundukları yuvanın karşısındaki Ulaş köyü Eyüp Sultan Camii'nin kubbesine ikinci yuvalarını yapan leylekler, bölge halkının dikkatini çekiyor.

"Burada leyleklere karşı tatlı bir bakış hakim"

Leylek yuvalarına 13 yıldır komşu olduğunu belirten Ahmet Yılmaz, "Mart ayının ortasında geliyorlar, gitmeleri ise sonbahar aylarının sonunu buluyor. Genelde erken geliyorlar, kar yağarken geldikleri de olmuştur. Leylek halk arasında baharın müjdecisi olarak söylenir. Leylekler buraya geldikleri zaman biz baharın geldiğini anlıyoruz. Bizim burada leyleklere karşı tatlı bir bakış hakim. Ben 15 yıldır bu bölgedeyim ve bu yuva hep buradaydı. Bu yıl farklı bir şey oldu, caminin kubbesine de yuva yaptılar. Burada kendileri doğal yollarla besleniyorlar, bazen benim seramın da yakınlarına geliyorlar, aramızda 2 metre kadar mesafe kalıyor. Yakında olduklarında onları izlemesi çok güzel oluyor, insan hayran kalıyor. Leylekler ilk geldiklerinde buraya sadece fotoğraf çekinmek için gelenler oluyor" dedi.